الحكيم يدعو إلى إطلاق "ميثاق وطني" يمهد لانتقال "آمن" عبر انتخابات نزيهة

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إلى إطلاق "ميثاق وطني" يمهد الطريق لانتقال "آمن" عبر انتخابات نزيهة.

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية تشمل إقليم كوردستان في تشرين الأول أكتوبر المقبل لانتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة جديدة في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية جمة.

وقال الحكيم أمام حشد جماهيري في ذكرى رحيل والده إن "البلاد تواجه ثلاثة خيارات، إما أن يستمر بدولة ضعيفة أو ينحدر نحو الدولة الفاشلة وأما أن يتقدم نحو الدولة الناجحة".

ودعا الحكيم رئاسات الدولة وقادة الكتل السياسية وجميع القوى الوطنية الخيرة إلى إطلاق "ميثاق وطني" يمهد الطريق لانتقال آمن عبر الانتخابات المقبلة بهدف إيقاف "التسقيط السياسي والابتزاز والتشهير الإعلامي"، وتحديد الأولويات الوطنية ويضع اطار الالتزام بها من قبل الجميع.

وقال إن الميثاق الوطني يجب أن يحقق "الأمن الانتخابي ويمهد الطريق لتسود كلمة الشعب ويكون سيد نفسه في اختيار من يراه مؤهلاً لقيادة البلد في المرحلة القادمة".