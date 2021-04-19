ارتفاع طفيف للدولار والذهب يواصل صعوده في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، في الوقت الذي واصل فيه الذهب صعوده في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات في أسواق أربيل

100 دولار = 148250 دينار

100 يورو = 176000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202700 دينار

100 ليرة تركية = 18500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2800 دينار

سعر الذهب في أسواق أربيل

مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار