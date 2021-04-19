العراق يخطط لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى الخارج

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي، عن خطط ترمي لمنح جواز خاص للملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ممن يرغبون بالسفر إلى الخارج.

وتلقى أكثر من ربع مليون عراقي لقاح كورونا منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة عنيفة من الوباء مع ارتفاع مطرد في الإصابات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن التميمي قوله "هناك توجُّه لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى".

وأضاف أن "الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصَّة الإلكترونية للأشخاص المسجّلين فيها" مبيناً أن "المنصَّة ستعطي معلومات دقيقة عن المواطن الذي سيحصل على بطاقة خاصة".

وأكد الوزير عدم تسجيل أيّ مضاعفات لغاية الآن، وقال "اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من الصحة العالمية".