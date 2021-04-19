"يونيتاد" تشيد بالنظام القضائي في إقليم كوردستان: مثال ناجح في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 نيسان (أبريل) 2021، المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) كريم أسد أحمد خان.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر الخطوات المتخذة بشأن مجريات محاكمة مجرمي داعش، كما تمت مناقشة آليات التعاون بين السلطة القضائية والمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، والجهود الرامية لصياغة مشروع قانون خاص بالمحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي داعش في إقليم كوردستان.

وأشاد رئيس فريق التحقيق الأممي (يونيتاد) بتعاون حكومة إقليم كوردستان ودعم رئيس الحكومة لعمل الفريق الأممي الخاص بجرائم داعش، وأثنى في الوقت نفسه على النظام القضائي ووصف تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال، بأنها مثال ناجح في المنطقة.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى رئيس فريق التحقيق الأممي لسعيه طيلة فترة عمله في العراق وإقليم كوردستان، إلى إحقاق العدالة لضحايا جرائم داعش وتعويض أسرهم. كذلك هنأه على انتخابه مدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية، متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة.