غنّى للبصرة وبغداد.. كورونا يخطف الفنان الكوردي جعفر حسن

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في أربيل اليوم الاثنين عن وفاة الفنان الكوردي جعفر حسن شقيق الفنان ناصر حسن، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وتُوفي جعفر حسن في أحد مستشفيات أربيل.

وجعفر حسن هو مغن وملحن وموزع وعازف لعدة آلات موسيقية ومهندس صوت. وكان يعمل أيضا أُستاذاً للموسيقى والغناء والموشحات.

ولد حسن عام 1944 في مدينة خانقين، ثم شق طريقه إلى الفن منذ عام 1958 ليصبح فيما بعد أحد رواد الأغنية السياسيّة العراقيّة. وهو صاحب أغاني "عمي يابو جاكوج" و"عمال نطلع الصبح" و"يا حبّي يا بغداد" و"وديني البصرة" والعديد من الأغاني.