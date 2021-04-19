سیاسة

وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو عن عمر ناهز 80 عاما

author_image Kurdistan24 اربیل
المعارض السوري ميشيل كيلو
المعارض السوري ميشيل كيلو
سوریا ميشيل كيلو وفاة معارض سوري باريس

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الاثنين، المعارض السوري ميشيل كيلو متاثرا بمضاعفات إثر تلقيه لقاح فيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز 80 عاما.

ويعد ميشيل كيلو من اهم المعارضين المخضرمين السوريين، وهو صحفي وكاتب مسيحي من مدينة اللاذقية، سجن لعدة مرات أثناء حكم الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، ولاحقا نجله بشار ويقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ عدة سنوات.

كان أحد قادة ما عرف بتسمية "ربيع دمشق" الوجيز في سنوات الألفين عند تولي الرئيس الحالي بشار الأسد الحكم.

سوار احمد

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