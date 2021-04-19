ارتفاع في اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في الاقليم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 9229 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل 1277 اصابة جديدة، 256 منها في اربيل، 325 في السليمانية، 606 في دهوك و14 في حلبجة و59 في كرميان و17 في رابرين.

وتماثلت 716 حالة للشفاء، 88 في اربيل و213 في السليمانية و354 في دهوك و4 في حلبجة و47 في كرميان 10 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة، 2 في اربيل و3 في السليمانية و9 في دهوك.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 140573 اصابة، شفي منها 118168، فيما توفي حتى الآن 3890 شخصا.

سوار احمد