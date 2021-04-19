في رسالة لبغداد.. كوردستان تعلن موافقتها على تنفيذ التزاماتها المالية

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، اعلنت لبغداد موافقتها على الالتزام بتعهداتها المالية.

وذكر بيان للدائرة ان وزارة المالية بعثت رسالة الى الحكومة الاتحادية في 13 نيسان الجاري، اعلنت فيها موافقتها على تنفيذ جميع الالتزامات المالية في اطار قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2021، مشيرة الى اتخاذ الوزارة خطوات عملية بهذا الاتجاه.

ونجح البرلمان العراقي في أواخر شهر آذار الماضي، في إقرار معظم مواد الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 ولا سيما حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

وأخفق البرلمان العراقي مراراً في عقد جلسة التصويت على تمرير الموازنة في وقت تمر فيه البلاد من أزمة مالية خانقة بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

واخيرا توصل الجانبان الى ان تسلم حكومة الاقليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى حكومة بغداد، الى جانب نصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة تبلغ نحو 12.6 في المئة.

سوار احمد