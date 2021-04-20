رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة الى الى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تتضمن عدة مطالب.

وفي الرسالة التي بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس الاثنين، طالب نيجيرفان بارزاني بمنح صلاحيات أكبر لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، ليكون له دور أكبر في الوساطة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من أجل حل مشاكلهما وخاصة المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور ومشكلة النفط وتقاسم العائدات.

وعبر رئيس الاقليم من خلال الرسالة عن مساندته لمطالبة الحكومة الاتحادية العراقية مجلس الأمن الدولي بزيادة دور الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العراقية والتأكد من أن تجري انتخابات شهر تشرين الأول من هذه السنة بصورة جيدة وبدون خروقات.

كما طالب نيجيرفان بارزاني بأن يضم نص مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق، دعماً رسمياً من جانب مجلس الأمن الدولي لتطبيق الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الموازنة العامة والحوار بشأن كل المسائل العالقة.

وفي نقطة أخرى ضمتها الرسالة، طالب بمزيد من المساعدات الإنسانية والدعم للنازحين في إقليم كوردستان وتحسين أحوالهم المعاشية في المخيمات.

سوار احمد