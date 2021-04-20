التميمي: نحن أمام تحد كبير لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي ان الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وجاء ذلك يوم الاثنين، خلال ترؤس التميمي لاجتماع مع المدراء العامين في مركز الوزارة لمناقشة مستجدات كورونا.

واشار وزير الصحة الى ان العراق لا يزال يواجه الموجة الثانية لكورونا التي تتطلّب تكاتف الجميع لاسيما المواطنين للخلاص منها، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الوزارة وفرت اللقاحات من خلال اقرار 3 شركات رصينة".

واكد التميمي "استمرار الدعم والاسناد من قبل مجلس الوزراء وجميع القطاعات والعتبات المقدسة لملاكات الجيش الابيض لدحر الجائحة ودورهم بتوعية المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية خلال الشهرالفضيل".

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مواجهة الجائحة واستمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا. ويبين الموقف الوبائي اليومي لكورونا المعلن من قبل وزارة الصحة تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات تفوق 6 الاف.

وفي الملف نفسه، قال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي لصحيفة الرسمية إنَّ "دفعات جديدة من لقاحات فايزر وسينوفارم واسترازنيكا ستصل إلى البلاد اسبوعيا".

واوضح الحجامي أنَّ "عدد الملقحين يتجاوز الالفين خلال يوم واحد، بسبب زيادة الوعي اتجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره".

سوار احمد