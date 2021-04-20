شركة دانة غاز تتسلم 53 مليون دولارا نتيجة عملياتها في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت شركة "دانة غاز" عن استلام شركة "بيرل بتروليوم المحدودة" مبلغ 151 مليون دولار أمريكي (553 مليون درهم إماراتي) من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كوردستان منذ بداية العام وحتى الآن.

وذكر بيان للشركة ان حكومة الاقليم تقوم بسداد المبالغ المستحقة بشكل كامل وفي موعد الاستحقاق.

وتمتلك "دانة غاز" 35 بالمئة، من أسهم "بيرل بتروليوم"، وبالتالي تبلغ حصتها من الدفعات التي تسلمتها "بيرل بتروليوم" في إقليم كوردستان حتى الآن 53 مليون دولار أمريكي (194 مليون درهم إماراتي). ومن إجمالي دفعاتها المستلمة هذا العام، حصلت "بيرل بتروليوم" على 24.6 مليون دولار أمريكي من مستحقاتها المتأخرة، وبلغت حصة “دانة غاز” منها 8.6 مليون دولار أمريكي.

وشهد إقليم كوردستان قفزة إنتاجية كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2020 بفضل أعمال توسعة محطة خورمور التي تم الانتهاء منها في يوليو الماضي. ونتيجة لذلك واصلت "دانة غاز" تسجيل أداء تشغيلي قوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021؛ حيث ارتفع إنتاجها من الغاز في الإقليم بنسبة 12%، بمعدل 439 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في الربع الأول، مقارنةً بـ 391 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في نفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا الارتفاع في زيادة إجمالي إنتاج المجموعة بنسبة 9% ليصل إلى 35,300 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2021 مقابل 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول من عام 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز" نحن سعداء جداً بالأداء القوي الذي سجلته أصولنا في إقليم كوردستان العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، والذي سينعكس بشكل إيجابي على ربحية الشركة في ظل أسعار النفط حالياً. وفي ضوء التزام حكومة الإقليم بسداد مستحقاتها السابقة، فإننا نتوقع استلام مستحقاتنا المتأخرة كافة مع نهاية الربع الثالث من هذا العام. ونحن متفائلون بالاستثمارات التي نجريها في إطار خططنا المستقبلية للنمو مرتكزين في ذلك إلى إنجازاتنا على صعيد زيادة الإنتاج والدفعات النقدية المنتظمة التي استلمناها من عملياتنا في إقليم كردستان العراق خلال العام المنصرم".

سوار احمد