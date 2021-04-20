ريبر احمد: الفراغات الأمنية في "المتنازع عليها" تمنح الإرهابيين فرصة شن الهجمات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد ان الفراغات الامنية الموجودة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها تمنح الإرهابيين فرصة التحرك وشن الهجمات.

وجاءت تصريحات ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة افتتاح مبنى جديد لدائرة الإقامات في العاصمة اربيل.

وقال أحمد ان "الفراغات الامنية بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها تشكل فرصة للإرهابيين ليتحركوا بسهولة ويشنوا الهجمات على اقليم كوردستان وعلى القوات العراقية على حد سواء".

واشار احمد الى ان حكومة الاقليم تخوض حوارات مباشرة ايجابية مع الحكومة الاتحادية، إلا أنه على الصعيد العملي لم يتم تنفيذ اي شيء.

واكد وزير داخلية كوردستان عزم حكومة الاقليم استئناف الحوارات مشيرا الى ان "هناك أمل في حكومة الكاظمي ان يتم التوصل الى تفاهمات وانشاء غرفة عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية، مضيفا انه حينها لن يكون بمقدار الإرهابيين الاستفادة من الفراغات الأمنية والتحرك بسهولة".

سوار احمد