اقليم كوردستان يسجل ألفية جديدة من اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1151 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7323 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 1151 اصابة جديدة، 250 منها في اربيل و392 في السليمانية و417 في دهوك و30 في حلبجة و57 في كرميان و5 في رابرين.

وتماثلت 728 حالة للشفاء، 94 منها في اربيل و214 في السليمانية و351 في دهوك و7 في حلبجة و55 في كرميان و7 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، حالة في اربيل وحالة في السليمانية و3 في دهوك وحالة في ادارة كرميان.

وبلغ اجمالي الإصابات 141724 اصابة، شفي منها 118896، فيما توفي حتى الآن 3896 شخصا.

سوار احمد