سیاسة

أمريكا تضع قارایلان وبايق وكالكان في لائحة المطلوبين وترصد مكافأة

تقدم الحكومة الأمريكية مكافآت للحصول على معلومات عن أي من هؤلاء الأفراد. ويتم ضمان السرية المطلقة، وقد يكون النقل متاحاً
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تقدم الحكومة الأمريكية مكافآت للحصول على معلومات عن أي من هؤلاء الأفراد
تقدم الحكومة الأمريكية مكافآت للحصول على معلومات عن أي من هؤلاء الأفراد
ترکیا دوران كالكان جميل بايق مراد قارایلان

أربيل (كوردستان 24)- وضعت الولايات المتحدة، ثلاثة من أبرز قادة حزب العمال الكوردستاني على لائحة المطلوبين، ورصدت مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.

وبحسب بيان لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، فإن الأسماء شملت "مراد قارایلان، وهو رئيس قوات الدفاع الشعبية وزعيم بارز في حزب العمال الكوردستاني، واتهمت حكومة تركيا قارایلان بالتحريض على الهجمات العنيفة".

ووضعت واشنطن في لائحتها اسم "جميل بايق وهو عضو في اللجنة التنفيذية، وعضو مؤسس وزعيم بارز في حزب العمال الكوردستاني، وتم تحديد بايق أيضاً بواسطة وزارة المالية".

وتضمنت اللائحة، دوران كالكان وهو عضو في اللجنة التنفيذية وزعيم بارز في حزب العمال الكوردستاني، ومسؤول عن هجوم أسفر عن مقتل سبعة جنود أتراك عام 2009.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "تقدم الحكومة الأمريكية مكافآت للحصول على معلومات عن أي من هؤلاء الأفراد. ويتم ضمان السرية المطلقة، وقد يكون النقل متاحاً. إذا كان لديك معلومات، الرجاء الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@rewardsforjustice.net".

 

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