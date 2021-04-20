مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع غداً لمناقشة عدد من الملفات المهمة

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم غد الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "سيجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غداً الأربعاء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة".

وأضاف البيان أن المواضيع التي سيناقش مجلس الوزراء هي استعراض آخر التطورات الأمنية في إقليم كوردستان والهجمات الأخيرة على مطار أربيل الدولي والتحقيقات والموقف الدولي إزاء ذلك.

كذلك سيسلط الاجتماع الضوء الخطوط العامة للمسودة الأولية لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021 في مجالات الدخل والإنفاق والقروض والالتزامات المالية بالإضافة إلى العجز.

ويعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاته الاعتيادية كل يوم أربعاء.