العراق.. "سينوبك" الصينية تفوز بتطوير حقل المنصورية الغازي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط الصينية الثلاثاء إن شركة سينوبك الصينية فازت بعقد لتطوير حقل غاز المنصورية العراقي القريب من الحدود الإيرانية.

وألغى العراق العام الماضي عقداً موقعاً مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية (تباو) لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى، ودعا شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطويره.

وقالت وزارة النفط في بيان إن سينوبك فازت بالعقد في جولة مزايدة عقدت في مقر وزارة النفط ببغداد، مشيرة إلى شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة ستشترك مع سينوبك في تطوير حقل المنصورية.

وأضاف البيان أنه بموجب العقد الذي مدته 25 عاماً، ستمتلك سينوبك حصة 49 بالمئة، فيما ستمتلك شركة نفط الوسط العراقية 51 بالمئة.

ونقل البيان عن وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إن شركة سينوبك ستساعد العراق على التقاط ومعالجة الغاز الطبيعي من الحقل وزيادة الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً كمستوى إنتاج مستهدف.

ولم يتم تقديم جدول زمني.

وقال عبد الجبار إن العراق يخطط لتوقيع عقود مع شركات طاقة أجنبية لتطوير حقول الغاز وبناء منشآت الغاز في جنوب العراق ومحافظة الأنبار.

وسيستخدم الغاز الذي يتم الحصول عليه من الحقل في تغذية محطات الكهرباء في بغداد ومحافظة ديالى بالقرب من الحدود مع إيران.