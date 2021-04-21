مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع اليوم لمناقشة موضوعات مهمة

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات فإن مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني بهدف "مناقشة عدد من الموضوعات المهمة".

وسيناقش مجلس الوزراء آخر التطورات الأمنية ولا سيما الهجمات الأخيرة على مطار أربيل الدولي والموقف الدولي إزاء ذلك.

وسيسلط الاجتماع الضوء الخطوط العامة للمسودة الأولية لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021 في الدخل والإنفاق والقروض والالتزامات المالية بالإضافة إلى العجز.

ويعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاته الاعتيادية كل يوم أربعاء.