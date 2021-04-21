ارتفاع جديد للدولار والذهب في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية، وذلك مع صعود الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148150 ديناراً
100 يورو = 178000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202600 دينار
100 ليرة تركية = 18300 دينار
100 ألف تومان = 6150 دينار
دينار أردني واحد = 2600 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار