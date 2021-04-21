استمرار المعارك بين جماعة موالية لدمشق والأمن الكوردي في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 أكرم صالح الأربعاء باستمرار المعارك بين القوات الموالية للحكومة السورية وقوات الأمن الداخلي الكوردية في القامشلي.

واندلعت الاشتباكات يوم أمس، عندما هاجمت قوة من فصيل "الدفاع الوطني" التابع للقوات الحكومية حاجز تفتيش للأمن الكوردي التابع لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال مراسلنا في القامشلي إن المعارك بين القوات الكوردية وبين المسلحين الموالين للحكومة السورية "لا تزال مستمرة" بشكل متقطع.

وأضاف أن القوات الكوردية سيطرت على الشارع الرئيسي في حي طي.

ونشرت قوات الأمن الكوردية بياناً اتهمت فيه الحكومة السورية بالسعي إلى تقويض الاستقرار في القامشلي، وأعلنت سقوط أحد منتسبيها في المواجهات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارك أدت إلى مقتل خمسة من مسلحي الدفاع الوطني السوري. وذكرت تقارير أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

ويقع حي طي إلى الجنوب من القامشلي وتقطنه أغلبية عربية من الموالين للرئيس السوري بشار الأسد ومعظم سكانه منخرطون فيما يعرف بقوات الدفاع الوطني.