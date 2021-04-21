وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لإجراء "مفاوضات بطريقة مختلفة"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح الأربعاء إن وفداً من حكومة الإقليم سيجري زيارة إلى بغداد في المستقبل القريب لإجراء "مفاوضات بطريقة مختلفة".

وأضاف صباح متحدثاً للصحفيين، أن مجلس وزراء الإقليم سيجتمع اليوم للحديث عن الخطوط العامة لمشروع قانون موازنة الإقليم للسنة المالية 2021.

وتابع "نريد أن نرسم من خلال موازنة إقليم كوردستان خارطة طريق لنا في مجال الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الواردات وخفض الإنفاق".

وقال صباح "مستعدون للقيام بزيارة إلى بغداد مرة أخرى، ولذلك نحن مشغولون بصددها مع الجهات المعنية، خاصة وأن زيارتنا هذه المرة ستتعلق في الشق التنفيذي، بعد أن أعرب إقليم كوردستان عن استعداده للوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقه".

وأشار إلى أن رئيس وزراء إقليم كوردستان بعث برسالة رسمية إلى رئيس الوزراء العراقي أكد فيها استعداده للإيفاء بالالتزامات المتعلقة بإقليم كوردستان.

وفي رده على سؤال لمراسل كوردستان 24 عن الخطوة التالية مع بغداد، قال رئيس ديوان مجلس الوزراء "سنجري هذه المرة مفاوضات بطريقة مختلفة".

وأوضح صباح أنها ستكون "مفاوضات خبراء" بين وزارة مالية الإقليم مع المالية الاتحادية وديواني الرقابة المالية للإقليم والاتحادي.