السفير البريطاني يدين الهجمات: أمن كوردستان "عامل رئيسي" لاستقرار العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، أدان السفير البريطاني الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان ومطار أربيل الدولي، وقال إن بريطانيا والدول المتحالفة معها مصرة على حماية إقليم كوردستان من التهديدات، وأشار إلى أن استقرار الإقليم وأمنه "عامل رئيسي" لاستقرار العراق وأمنه والمنطقة عموماً.

كما بحث الاجتماع العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الانتخابات العراقية المقبلة.

وفي جزء آخر من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على عملية إصلاح وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها، وجدد السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده لعملية الإصلاح والتنظيم في صفوف قوات بيشمركة كوردستان.