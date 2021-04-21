اقليم كوردستان يسجل 15 وفاة وألفية جديدة من اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 1022 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 2350 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 1022 اصابة جديدة، 193 منها في اربيل، 282 في السليمانية، 491 في دهوك، 15 في حلبجة، 36 في كرميان، 5 في رابرين.

وتماثلت 714 حالة للشفاء، 101 في اربيل و219 في السليمانية، و324 في دهوك، 5 في حلبجة و59 في كرميان و6 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة، 4 منها في اربيل، 4 في السليمانية، 5 في دهوك، 2 في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 142746 اصابة، شفي منها 119610، فيما توفي حتى الآن 3911 شخصا.

سوار احمد