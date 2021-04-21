الإدارة الذاتية تعلن استمرار حظر التجوال في مناطقها

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاربعاء، استمرار حظر التجوال في مناطق الإدارة،وذلك لاستمرار ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في تلك المناطق بشكل كبير.

وفرضت الإدارة في وقت سابق حظرا جزئيا للتجوال في كافة مناطقها بدءا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

ويستمر الحظر بدءا من يوم الجمعة 23/4/2021 ولغاية يوم الخميس 29/4/2021 على ان يبدأ الحظر من الساعة الخامسة عصرا وحتى السابعة من صباح اليوم التالي، مع استمرار الحظر الكلي في ادارتي الجزيرة والطبقة.

سوار احمد