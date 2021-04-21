وزارة الصحة توضح بشأن مزاعم "تهريب" لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء توضيحا بشأن مزاعم عن تهريب لقاحات فيروس كورونا من الاقليم الى دولة جارة.

وجاء في بيان للوزارة انه تم مساء امس الثلاثاء تداول مقطع فيديو يظهر فيه صندوق من لقاحات فايزر قد تم تهريبه الى احدى الدول، وعليه فإن من الضروري توضيح الموقف للرأي العام والمؤسسات الاعلامية بأن هذا المقطع مفبرك وليس له اي اساس من الصحة ولا علاقة له باقليم كوردستان بل انه تم تزوير شعار قناة "بي بي سي" ويتم ترويجه على انه باسم وزارة صحة اقليم كوردستان.

وقد قامت وزارة صحة الاقليم وبالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وممثلي شركة فايزر، وبالنتيجة تبين انه لا اساس لهذه الادعاءات وهي عارية من الصحة وللاسباب التالية:

-لا يتم وضع اي شعار او ختم لوزارة صحة اقليم كوردستان على اللقاح لأن الاقليم لا يتسلمه بشكل مباشر بل عن طريق وزارة الصحة الاتحادية ويتم وضع ختم وشعار وزارة الصحة العراقية عليه.

-الأجهزة وآلات المراقبة المرافقة لصندوق اللقاح مختلفة تماما عن الاجهزة التي تستخدمها صحة اقليم كوردستان.

-يقوم ممثل شركة فايزر بمرافقة كل صندوق من اللقاحات حتى المركز الذي يتم استخدامه فيه وكل تنقل للقاحات يتم اعلام المركز الرئيسي للشركة به.

-نطمئنكم بأنه حتى الآن تم استلام 9 صناديق في 8 مراكز ومعروف كيف موقع استلامها وطريقة توزيعها وببياناتا شفافة ومعلومات حقيقية وبالتنسيق مع النظام المركزي في بغداد.

وفي الختام فإننا نعبر عن قلقنا بشأن هذه المزاعم التي تحاول خلق الشك لدى المواطنين وتقويض عملية صحية مهمة بهدف تخريب نظام ارسال اللقاحات وايقاف هذه الخدمة للمواطنين.

ونؤكد استمرارنا في التحقيق والبحث ومتابعة هذه المزاعم للتوصل الى اسباب خلق هذه الفوضى والتشويش وسيتم اعلام الرأي العام بأي جديد نتوصل اليه.

وزارة الصحة

حكومة اقليم كوردستان

21 نیسان 2021