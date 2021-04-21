مسرور بارزاني يوجه رسالة لشعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، رسالة الى مواطني اقليم كوردستان، دعاهم فيها الى التقيد بالاجراءات الوقائية وتلقي لقاح كورونا.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "جائحة كورونا لا تزال تشكل تهديدا جديا وينبغي مواجهة هذه الجائحة".

واضاف "الرجاء ارتداء الكمامات والالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية وتلقي لقاح كورونا".

ودعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مواطني الاقليم الى تسجيل اسمائهم عبر البريد الالكتروني لتلقي لقاحات كورونا.

سوار احمد