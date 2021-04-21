بيان رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة يوم الصحافة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2021، بياناً بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وفيما يلي النص البيان:

بمناسبة يوم الصحافة الكوردية وصدور العدد الأول لصحيفة (كُردستان) قبل 123 عاماً، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع الصحفيين والإعلاميين في كوردستان.

واليوم، لقد سنحت للصحافة في كوردستان فرصة ذهبية لتخطو بذلك نحو مرحلة متقدمة في ظل وجود مئات من وسائل الإعلام التي تمارس عملها بأقصى قدر من الحرية في إقليم كوردستان. وفي الوقت الذي عملت فيه حكومة إقليم كوردستان، وبكل فخر، على ترسيخ مبادئ حرية الإعلام والديمقراطية، فإنها لطالما كانت، وعلى الدوام، حريصة على توفير بيئة ملائمة للعمل الصحفي.

إن المرحلة الحالية، تتطلب أكثر من أي وقت مضى، صحافة حقيقية ومهنية، وهو ما يحتم على الصحفيين في كوردستان احترام عملهم الصحفي عبر الالتزام بقانون وأخلاقيات المهنة، ليتسنى لهم بذل قصارى جهدهم في التعامل بروح المسؤولية مع مهنتهم وبما يجعل رسالتهم تصب في مصلحة الأهداف الوطنية.

وفي هذه الذكرى، ننظر باحترام وتقدير عاليين إلى نضال وكفاح الصحفيين الرواد من الرعيل الأول في كوردستان، الذين خدموا الصحافة الكوردية ودافعوا عن حقوق شعب كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

21 نيسان (أبريل) 2021