نيجيرفان بارزاني: آن الأوان لصياغة رؤية عراقية مشتركة لتحسين الأوضاع المعيشية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انه آن الأوان لصياغة رؤية مشتركة للأطراف العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني العراق بصورة عامة.

وجاء ذلك، امس الاربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي والوفدين الدبلوماسي والعسكرين المرافقين له.

ونوقشت خلال الاجتماع مسألة عودة تنظيم داعش للبروز وخطره على الاستقرار في العراق. وأثنى نيجيرفان بارزاني على دور التحالف الدولي الداعم للعراق وإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب، مؤكداً أهمية التأكد من القضاء النهائي على داعش وضرورة التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد وبين التحالف.

وشدد رئيس الاقليم على أنه قد آن الأوان بعد مرور كل هذه السنوات لأن تصاغ رؤية مشتركة للأطراف العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني العراق بصورة عامة، وأن تتخذ الأطراف العراقية استعداداتها في سبيل تحقيق ذلك.

وفي جانب آخر من الاجتماع، عبر الوفد الضيف عن قلقه من الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان وخاصة مدينة أربيل وأدانها بشدة، كما أكد الوفد على أن هذه الأعمال ستؤثر على استقرار العراق بصورة عامة.

وجرى في الاجتماع التباحث بشأن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وزيارة نيجيرفان بارزاني الأخيرة إلى بغداد، كما تم تباحث علاقات أربيل- بغداد وتطوراتها، وقيم الاجتماع عالياً المصادقة على قانون الموازنة العامة العراقية والاتفاق على مسألة المحكمة الاتحادية.

وشكلت جهود رئاسة إقليم كوردستان لتوحيد صف الأطراف السياسية، الانتخابات العراقية القادمة، دور المجتمع الدولي في حل مشاكل العراق، تعزيز مؤسسات الدولة والاستفادة من الدعم الدولي، الوضع الاقتصادي للعراق، آثار كورونا وأحوال النازحين واللاجئين، محاور أخرى من الاجتماع.

سوار احمد