اسرائيل تقصف محيط دمشق بعد اطلاق صاروخ من سوريا قرب مفاعل ديمونا

أربيل (كوردستان 24)- شن الجيش الاسرائيلي هجوما على بطاريات صواريخ في سوريا ردا على سقوط صاروخ أرض جو أطلق من داخل سوريا، كان متجها لمفاعل ديمونة وسقط في منطقة التجمعات البدوية بالنقب دون أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا وصفه بالطائش من طراز أرض-جو، أطلق من سوريا وسقط في منطقة بعيدة عن مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب، دون أن يؤدي إلى أضرار، في حين أعلنت دمشق سقوط جرحى نتيجة قصف إسرائيلي على محيط العاصمة السورية، مصدره الجولان المحتل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "لا توجد إصابات أو أضرار نتيجة الضربة الصاروخية السورية الطائشة في جنوب إسرائيل"، مشيرا الى أن "الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب حتى منه".

، ووفق مصادر إسرائيلية فقد تم العثور على شظايا للصاروخ في منطقة رمات نيغيف وسط النقب.

وبحسب تقارير اعلامية فقد دوت صفارات الإنذار في منطقة أبو قرينات القريبة من مفاعل ديمونة، ولم تطلق الصفارات في مناطق أخرى في منطقة النقب، كما أن دوي انفجار سمع في بعض المناطق غربي القدس المحتلة، وهو ما يعني أن الانفجار كان كبيرا.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى جرح 4 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

سوار احمد