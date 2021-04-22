انخفاض سعر الدولار في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الخميس انخفاضا أمام العملة المحلية، وذلك مع صعود الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147800 ديناراً
100 يورو = 177000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 18100 دينار
100 ألف تومان = 6150 دينار
دينار أردني واحد = 2800 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 426000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار
سوار احمد