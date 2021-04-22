الرئيس بارزاني يصدر بيانا بمناسبة يوم الصحافة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 22 نيسان (أبريل) 2021، بياناً بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وفيما يلي النص البيان:

بمناسبة الذكرى 123 على صدور أول صحيفة كوردية وهو يوم الصحافة الكوردية في الوقت نفسه وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أوجه أحر التهاني الى الصحفيين والإعلاميين في كوردستان.

ان من واجب الصحفيين والإعلاميين توعية المجتمع ونشر المعلومة وايصالها الى المجتمع بامسؤولية واحساس بالواجب وللصحفيين دور مهم لتوجيه الرأي العام وتطوير المجتمع.

ينبغي ان يكون الإعلام سلاحا قويا بيد شعب كوردستان للدفاع عن حقوقه المشروعة وتعريف العالم بقضيتنا المشروعة وتعميق وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاخوة بين البشر.

وادعو الصحفيين والاعلاميين الأعزاء الى مواجهة الهجمات الإعلامية التي تهدف الى النيل من ارادة شعب كوردستان من قبل اعدائه والحاقدين عليه.

في هذه المناسبة ادعو كافة الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الى العمل بمهنية والقيام بواجباهم بحس من المسؤولية وبمصداقية وأن يضعوا امام اعينهم المصلحة العليا للوطن.

سوار احمد