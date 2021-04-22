مسرور بارزاني: مستعدون للتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء الاتحادية لتنفيذ المشاريع المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، 22 نيسان (أبريل) 2021، وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية ماجد حنتوش.

وفي الاجتماع، جرى التباحث حول وضع الطاقة الكهربائية في العراق وإقليم كوردستان، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والجهود المبذولة لزيادة إنتاج الطاقة في محطات التوليد.

وابدى رئيس الحكومة الاستعداد التام للتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء الاتحادية والشبكة الوطنية لتنفيذ المشاريع الكهربائية المشتركة، وأشار الى أن العراق يمتلك موارد مادية وبشرية غنية إذا ما تم استثمارها جيداً، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين حياة المواطنين عموماً والكهرباء على وجه خاص.

سوار احمد