ستيفن هيكي: بريطانيا ستعمل بشكل وثيق مع كوردستان "لضمان عدم تكرار الهجمات"

أربيل (كوردستان 24)- قال سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، اليوم الخميس إن الحكومة البريطانية ستعمل بشكل وثيق مع حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في أعقاب موجة من هجمات الميليشيات على إقليم كوردستان.

وقال هيكي لكوردستان 24 في أعقاب حدث في معهد أبحاث الشرق الأوسط ومقره أربيل "سنعمل الآن بشكل وثيق مع الحكومة في بغداد والحكومة في أربيل للتأكد من وجود مساءلة عن هذه الهجمات وعدم وقوع هجمات أخرى".

في الأسبوع الماضي، أصدرت وزارتا الداخلية في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بيانا مشتركا نادرا، بعد هجوم غير مسبوق بطائرة بدون طيار على قاعدة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في المطار الدولي في عاصمة إقليم كوردستان في 14 أبريل/نيسان. وبعد اربعة ايام اصيب شخصان عندما اطلقت صواريخ على قاعدة بلد الجوية في العراق التى تضم مقاولين امريكيين مكلفين بصيانة اسطول اف - 16 العراقي .

ولم يقتل أحد في أي من الحادثين، اللذين نسبا إلى الميليشيات المدعومة من إيران، لكنهما جاءا في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية المميتة، بما في ذلك هجوم في أربيل في 15 فبراير/شباط اسفر عن مقتل مقاول يعمل لصالح التحالف، فضلا عن مدنيين اثنين في المدينة.

وفى وقت سابق من اليوم قال هيكي ان جدول الاعمال الشامل للحكومة البريطانية فى العراق واقليم كوردستان هو تعزيز الاستقرار والازدهار .

وفي حديثه، أشار هيكي إلى أن هجمات الميليشيات لا تشكل تهديدا لإقليم كوردستان والعراق فحسب، بل أيضا "للأجانب والمستثمرين والدبلوماسيين" في المنطقة. وقال ان الميليشيات التى اكد انها تحظى بدعم مادي وسياسي من الحكومة فى ايران تحظى ايضا بدعم " الكثير من الفاعلين السياسيين " فى العراق وخاصة فى بغداد.

وقال هيكي عن البيان المشترك الذي أصدرته دول غربية بعد هجوم أربيل الأخير، الذي وقعت عليه المملكة المتحدة، "الإدانة ليست كافية"، مضيفا "لا يوجد حل سريع. لا يوجد حل سهل لجماعات الميليشيات هذه".

وقال إنه طالما أن الميليشيات يمكن أن تعمل خارج نطاق القانون فلن يكون هناك أمن في إقليم كوردستان أو العراق.

سوار احمد