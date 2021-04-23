اقليم كوردستان يسجل 12 وفاة و952 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و952 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8351 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 952 اصابة جديدة، 199 منها في اربيل و304 في السليمانية، 389 في دهوك، 10 في حلبجة، 43 في كرميان، 7 في رابرين.

وتماثلت 791 حالة للشفاء التام، معظمها في محافظة السليمانية.

واكدت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة، 2 في اربيل، 4 في السليمانية، 5 في دهوك، 1 في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 144675 اصابة، شفي منها 121164 فيما توفي حتى الآن 3932 شخصا.

سوار احمد