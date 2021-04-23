مقر البارزاني: إهانة مقدسات الناس أمر خطير وغير مقبول إطلاقاً

أربيل (كوردستان 24)- أكد مقر البارزاني الجمعة أن إهانة مقدسات الناس أمر خطير، ولا بد من محاسبة الذين يقدمون على ذلك.

وقال مقر البارزاني في بيان "في الليلة الماضية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع أظهرت أوراقاً من القرآن الكريم كانت قد ألقيت في أحد شوارع أربيل".

وأضاف أن "إهانة مقدسات الناس أمر خطير وغير مقبول على الإطلاق"، مشيراً إلى أن أي "شخص أو جهة تقف وراء ذلك، فإنها تهدف لتقويض الأمن المجتمعي وإثارة الفتنة".

وجاء في البيان "ويجب معاقبة المسؤولين عن ذلك".

وأشار مقر البارزاني إلى أن "ما حدث هو تجاوز لجميع الحدود والخطوط الحمراء"، داعياً الجهات المعنية إلى "التحقيق في هذه القضية ومنع مثل هذه الجرائم والتصرفات المشينة".

إلى ذلك، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مثل هذه الأعمال الجبانة والمدمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها مع الخط مع الجهات المعنية للعثور على مرتكبي هذا العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.