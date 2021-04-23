واشنطن تتحدث عن "إعلان" مرتقب السبت حول "الإبادة الأرمنية"

أربيل (كوردستان 24)- أشارت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إلى "إعلان" مرتقب السبت بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن"، فيما يبدو تأكيداً لاستعداد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للاعتراف بها.

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحافيين "فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا".

وكانت واشنطن تمتنع عن الحديث عن الإبادة الجماعية حتى الآن.

وترفض تركيا الحديث عن إبادة جماعية للأرمن، بينما تعترف بها أكثر من عشرين دولة والعديد من المؤرخين.