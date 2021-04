وزير خارجية أمريكا: اتصالي مع مسرور بارزاني "كان مثمراً" لتأكيد شراكتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني "كان مثمراً" لتأكيد الشراكة بين واشنطن وأربيل.

وكتب بلينكن في حسابه على موقع تويتر قائلاً "أجريتُ اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني... لإعادة التأكيد على شراكتنا ومناقشة الهجمات على إقليم كوردستان العراق".

وتابع "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع العراق لمواجهة التحديات الأمنية وحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي".

Had a productive call with Prime Minister Masrour Barzani today to reaffirm our partnership and discuss attacks in the IKR. The U.S. will continue to work with Iraq to address their security challenges and protect U.S. and @Coalition personnel.