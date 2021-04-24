القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لخفض قواتنا.. وبغداد تريدنا البقاء في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، إن بغداد تريد بقاء القوات الأمريكية في العراق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا توجد لدى واشنطن أي خطط لخفض عدد القوات المنتشرة في البلاد مثلما تفعل في أفغانستان.

وأمر الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 أيلول سبتمبر المقبل وذلك بعد عشرين عاماً من الهجمات المروعة على نيويورك وواشنطن. غير أنه لا توجد مثل هذه الخطط للقوات الأمريكية في العراق وبالتالي في سوريا.

ورداً على سؤال حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية في العراق، قال ماكنزي للصحفيين يوم الخميس "لا توجد خطط للانسحاب من العراق الآن كما (نفعل) في أفغانستان".

وتابع "لا يمكنني التحدث عن المستقبل، لكنني أعرف ذلك"، وأردف قائلاً "أي مستوى للقوة في المستقبل في العراق سوف يأتي نتيجة للمفاوضات والمحادثات بين حكومة العراق والولايات المتحدة".

كما طرح ماكنزي نقطة ثانية حاسمة بالقول "من المهم للغاية أن ندرك أن حكومة العراق تريدنا أن نبقى".

ومضى يقول "لقد أتيحت لهم فرص خلال عام 2020 لمطالبتنا بالمغادرة، ولم يفعلوا ذلك... يريدون منا أن نبقى. إنهم بحاجة إلينا لمواصلة القتال ضد داعش".

ووصف ماكنزي الجولة الأخيرة من الحوار الإستراتيجي مع العراق، والتي نوقشت فيها القضية، بأنها "جيدة جداً".

يأتي هذا بينما تتعرض بغداد لضغوط من إيران ووكلائها العراقيين لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي. وقال ماكنزي "لا تزال إيران تنتهج سياسة محاولة إخراج الولايات المتحدة، بل وشركائنا وحلفائنا" من المنطقة.

إلى ذلك، أشاد ماكنزي بقوات سوريا الديمقراطية ووصفها بأنها "فعالة للغاية" في مواجهة تهديد داعش، وقال إن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على الأراضي، ولكنه يتحرك في "مجموعات صغيرة".

وأقر بأن قوات الحكومة السورية هاجمت مؤخراً قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يبد قلقًا بشكل خاص. وأشار إلى أن القوات السورية "قد ترغب في الضغط، لا سيما ضد حقول النفط التي يديرها شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية"، مما يوفر لهم بعض الدخل.

تابع ماكنزي "علينا أن نرى كيف سيحدث ذلك". "لقد تمكنا من الحفاظ على هذا" حتى الآن، "ولا أرى أي علامة على وجود محاولة وشيكة" على الرغم من أنها "بالتأكيد شيء سننتظره في المستقبل."

وصف ماكنزي إيران مراراً بأنها "التهديد الأكثر إثارة للقلق" في المنطقة، وكان التحدي الأكبر من وجهة نظره هو صواريخ طهران.

وقال "على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية، حقق الإيرانيون تحسينات نوعية ملحوظة في قوتهم الصاروخية الباليستية"، والتي نمت أيضاً من الناحية الكمية.

وأوضح أن "دقتها أصبحت أفضل بكثير"، مستشهداً بهجوم طهران على قاعدة الأسد الجوية في كانون الثاني يناير 2020، عقب اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وأوضح أن "الصواريخ الإيرانية تضرب عموماً في نطاق عشرات الأمتار" من أهدافها، و "بدأت في الاستثمار بكثافة" في "صواريخ كروز للهجوم البري"، فضلاً عن برنامج الطائرات بدون طيار ".

وتطرق ماكنزي بإيجاز إلى هجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة على مطار أربيل الدولي الأسبوع الماضي، وقال إن ذلك يمثل "مصدر قلق كبير".