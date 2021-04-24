الصدر يحذر من جهات تريد "تعكير الأمن" تمهيداً لإلغاء الانتخابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من وجود "جهات" قال إنها تريد "تعكير الأمن" تمهيداً لإلغاء الانتخابات في العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل لانتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة جديدة.

وقال الصدر في بيان "إن هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات وذلك من خلال بعض الميليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لثنيها على الانسحاب... أو من خلال زج العراق بصراع خارجي".

وتابع "فيا شعب العراق الأبي، أما يكيفنا حرباً وقتلاً وتهجيراً وتفجيراً.. فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية وبلا ركوع".

وأضاف الصدر أن العراق بحاجة إلى سلام دائم "بلا بعث ولا إرهاب ولا ميليشيات".