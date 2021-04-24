تفاصيل جديدة تغلق قضية "القرآن الممزق" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو في مجلس محافظة أربيل السبت، عن تفاصيل جديدة حول حادثة المصحف الممزق، وقال إن الحادث "لم يكن متعمداً".

وقال عباس محمد في بيان اليوم إن المصحف سقط من سيارة أثناء سيرها، مشيراً إلى أن الشخص الذي سقط منه المصحف ينحدر من أسرة ملتزمة.

وقال إن الرجل وبعد أن أدّى صلاة التراويح في المسجد مع زوجته توجها من المدينة إلى قرية حاملين معهما بعض الأغراض من بينها مصحف داخل كيس وضعها على بدنة العجلة، ولكنهما نسيا أن يدخلاه في السيارة.

وأضاف "وعند وصولهما إلى القرية شرعا بالبحث عن المصحف ليتبين أنهما تركاه على السيارة، وبعدها سقط على قارعة الطريق".

وأوضح محمد أن "هذا الرجل قدم إلى إمام المسجد وأوضح له ما جرى وأعرب عن قلقه الشديد"، مشيراً إلى أن إمام المسجد شهد على أن الرجل من المصلين، وأنه رفيقه.

وتابع عضو مجلس أربيل أنه وبعد صلاة الصبح، ولطمأنة الجميع ساق إمام المسجد هذا الحديث، قائلاً إنه من المقرر أن يوضح الرجل اليوم ما جرى للرأي العام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أول أمس الخميس بقايا مصحف ممزق وألقيت أوراقه على أمام أحد المساجد طريق سريع في أربيل.