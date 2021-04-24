نيجيرفان بارزاني يستذكر ضحايا مجزرة قلعة دزه
أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت ضحايا مجزرة قلعة دزه التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "نستذكر اليوم ضحايا الغارات الجوية التي وقعت في 24 نيسان 1974 ضد المدنيين في قلعة دزه".
وتابع "وفي الهجمات التي نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام العراقي السابق، أزهقت أرواح 123 مدنياً، من بينهم طلبة وأستاذة جامعيون وموظفون، وأصيب نحو 400 آخرين".
ئهمڕۆ به شكۆوه يادى ٤٧ ساڵهى شههيدانى قهڵادزێ دهكهينهوه كه ٢٤ى نيسانى ١٩٧٤ له بۆردومانى فڕۆكه جهنگييهكانى ڕژێمى ئهوساى عێراقدا ١٢٣ هاووڵاتى و فهرمانبهر و قوتابى و مامۆستاى زانكۆ شههيد و زياتر له ٤٠٠ى ديكهش بريندار بوون. سڵاو و دروود بۆ گيانى پاكيان دهنێرين.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) April 24, 2021