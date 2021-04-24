نيجيرفان بارزاني يستذكر ضحايا مجزرة قلعة دزه

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت ضحايا مجزرة قلعة دزه التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "نستذكر اليوم ضحايا الغارات الجوية التي وقعت في 24 نيسان 1974 ضد المدنيين في قلعة دزه".

وتابع "وفي الهجمات التي نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام العراقي السابق، أزهقت أرواح 123 مدنياً، من بينهم طلبة وأستاذة جامعيون وموظفون، وأصيب نحو 400 آخرين".