سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستذكر ضحايا مجزرة قلعة دزه

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت ضحايا مجزرة قلعة دزه التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "نستذكر اليوم ضحايا الغارات الجوية التي وقعت في 24 نيسان 1974 ضد المدنيين في قلعة دزه".

وتابع "وفي الهجمات التي نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام العراقي السابق، أزهقت أرواح 123 مدنياً، من بينهم طلبة وأستاذة جامعيون وموظفون، وأصيب نحو 400 آخرين".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات