مسرور بارزاني يستذكر مذبحة قلعة دزه: جريمة سافرة وهوجاء راح ضحيتها الأبرياء

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت، الذكرى السنوية للمجزرتين اللتين نفذهما النظام السابق في مدينة قلعة دزه بمحافظة السليمانية.

وقال مسرور بارزاني في بيان "في الذكرى السنوية للقصف الذي ارتكبه النظام الدكتاتوري البعثي في 24 نيسان (أبريل) 1974 بمدينة قلعة دزه، تلك الجريمة السافرة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء، بينهم ثلة من طلبة جامعة السليمانية حين كانت كائنة في المدينة الأبية".

وتابع "وفي التاريخ ذاته من عام 1982، اقترف النظام البعثي جريمة هوجاء أخرى بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة كانت تستذكر ضحايا قصف المدينة... نحيي بإجلال وإكبار ذكرى شهداء المجزرتين اللتين يظل جبين البشرية يندى لهما على مر الأجيال".