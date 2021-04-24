ظريف يجري زيارة إلى العراق تشمل إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبدأ زيارة إلى العراق وقطر يوم غد الأحد.

وتأتي زيارة ظريف في وقت بدأت فيه طهران والرياض محادثات في بغداد بوساطة عراقية. وأشارت الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين المملكة العربية السعودية وإيران إلى احتمال خفض التصعيد بعد سنوات من العداء الذي امتد في كثير من الأحيان إلى البلدان المجاورة.

ومهدت إدارة بايدن الطريق لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية في المنطقة، وبينما تسعى السعودية إلى ضبط موقفها الإقليمي بعد رحيل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أدركت إيران أن الانفراج التدريجي مع الرياض سيعمل لصالحها خلال المحادثات النووية القادمة، وفق تقارير صحفية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حسبما أورده التلفزيون الإيراني إن ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في العراق.

وأضاف أن زيارة "ظريف تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها"، مشيراً إلى أن ظريف سيزور قطر أيضاً.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق ستشمل إقليم كوردستان حيث سيلتقي كبار المسؤولين في أربيل.

وأفاد المصدر بأن جولة ظريف ستبدأ غداً إلى قطر ثم بغداد وأربيل بعد غد الاثنين.

وتأتي الزيارة كذلك، في وقت تلقي فيه أربيل والحكومة الاتحادية وواشنطن باللائمة على جماعات شيعية مسلحة في شن هجمات صاروخية على مطاري أربيل وبغداد الدوليين، بالإضافة إلى مهاجمة القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي.