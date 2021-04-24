"المحافظات المُحررة" تستقبل دفعة جديدة من "عراقيي تركيا"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية السبت إنها أعادت الى المحافظات المحررة عشرات من اللاجئين العراقيين ممن لاذوا بتركيا في السنوات الماضية.

ولجأ الآلاف من العراقيين الى الأراضي التركية والسورية وإقليم كوردستان بعد سيطرة داعش على مناطقهم. وتضاعف العدد بعد بدء معارك التحرير التي استمرت ثلاث سنوات.

وعقب إعلان الهزيمة النهائية لتنظيم داعش أواخر 2017، بدأت السلطات العراقية تعيد النازحين واللاجئين على شكل دفعات تقول إنها تتم بصورة طوعية.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة دريد جميل في بيان "بالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 180 مواطناً عراقياً متواجداً في تركيا الى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

وأضاف أن "هؤلاء العراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية تمت إعادتهم من ‏محافظات انقرة وچرم وسامسون ودنزلي وكركله وبيمان إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".

وهذا العدد هو أحدث دفعة من اللاجئين العراقيين العائدين الى الديار في وقت تسابق فيه الحكومة العراقية الزمن لإغلاق ملف النازحين واللاجئين. وسبق أن أعادت الحكومة العراقية دفعات أخرى من اللاجئين في تركيا ومعظمهم كانوا من الموصل وما حولها.

وكثفت السلطات العراقية مؤخراً مساعيها على الأرض لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم على شكل دفعات بعد سنوات من النزوح والتشرد.

كانت منظمات إنسانية دولية عبّرت عن قلقها من ألا يجد النازحون ما يأويهم في ديارهم الأصلية بعدما حولت الحرب الكثير من المساكن إلى أطلال.