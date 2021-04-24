الصين لأمريكا: الديمقراطية ليست "كوكاكولا"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الديمقراطية ليست "كوكاكولا"، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار العالم بأسره على أن يكون على نفس المذاق الذي ابتكرته، مشيرا إلى أن البلدان لا تغير نظامها وفقاً للإعجاب وعدم الإعجاب من الآخرين.

وأضاف الوزير الصيني، خلال مؤتمر بالفيديو مع ممثلي مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن رئيسي البلدين حددا الاتجاه العام لتطوير العلاقات بين البلدين، لكن السياسة الأمريكية تجاه الصين لم تتغلب بعد على ما تنطوي عليه من سوء فهم تجاه الصين، ولم تتلمس الولايات المتحدة إلى الآن الطريق الصحيحة للتعامل مع الصين.

وأشار وانغ إلى أن الحكمة الصينية تفيد بأن "دولة تمارس الهيمنة، مآلها الفشل"، ولا تقول إن "دولة ستسعى حتما إلى الهيمنة حينما تنمو قوتها".

وأكد أن مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لقبول التنمية السلمية للصين، وما إذا كانت على استعداد للإقرار بحق الشعب الصيني في السعي نحو حياة أفضل.

وأشار إلى أن الديمقراطية ليست مثل" كوكاكولا" التي تعد بالمذاق نفسه في كل مكان في العالم، مضيفا أنه على الولايات المتحدة احترام المسار والنظام اللذين اختارتهما الصين بإرادتها المستقلة.

وأوضح أنه يتطلع إلى أن تمارس الولايات المتحدة التعددية بشكل حقيقي.

وشدد وانغ على أن اللعب بـ"ورقة تايوان" ما هو إلا "لعب بالنار"، داعيا الولايات المتحدة إلى التمسك بصرامة بمبدأ صين واحدة والوفاء بتعهداتها بموجب البيانات المشتركة الصينية-الأمريكية الثلاثة.

ونوه إلى أن "الإبادة الجماعية" و"العمالة القسرية" أكذوبتان كبيرتان تم تلفيقهما بدوافع سياسية تجاه شؤون منطقة شينجيانغ الصينية.

وردا على التطورات الأحدث التي شهدتها هونغ كونغ، قال وانغ إنه يتعين على الجانب الأمريكي احترام جهود الحكومة الصينية نحو تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأكد أن الصين لا تنخرط مطلقا في سياسة القسر، وتعارض أي قسر تمارسه بلدان أخرى.

واستضاف ريتشارد هاس، رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، هذا اللقاء الذي اجتذب نحو 500 مشارك في الولايات المتحدة.