رئيس اقليم كوردستان: مستشفياتنا على أتم الاستعداد لاستقبال جرحى "ابن الخطيب"

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن مستشفيات الإقليم على اتم الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "هزنا جميعاً حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص".

وتابع "أتقدم بتعازي القلبية العميقة لعوائل وذوي الضحايا وكل الشعب العراقي وأتعاطف معهم وأشاركهم أحزانهم، وأدعو الله جل وعلا أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

واكد رئيس الاقليم ان "إقليم كوردستان مستعد كل الاستعداد لتقديم جميع المساعدات ومستشفياته مستعدة تماماً لاستقبال المصابين في الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم"، مؤكدا في الوقت نفسه انه يتوجب على الجهات المعنية كشف أسباب الحادث ومحاسبة كل المقصرين مع اتخاذ تدابير السلامة القصوى في كل مكان لكي لا يتكرر وقوع حادث مؤلم كهذا مرة أخرى في أي مكان من البلد".

ولقي 23 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع فجر الأحد في وحدة للعناية المركّزة الخاصة بمرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد لثلاثة ايام على ضحايا الحريق، فيما أمر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادث الحريق "المأساوي" معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي".

ووجه رئيس الوزراء العراقي بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

سوار احمد