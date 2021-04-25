انواء كوردستان: امطار في الاقليم خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس خلال يومين.

وذكر تقرير للمديرية ان حالة الطقس ستكون ليوم غد الاثنين ستكون ممطرة في المناطق الجبلية وفي مراكز المدن ايضا مع وستكون الامطار مصحوبة بالرعد.

وذكر تقرير للمديرية ان "يوم غد الاثنين ستكون سماء الاقليم غائمة جزئيا الى غائمة ومن المتوقع هطول الأمطار في بعض الأوقات في المناطق الجبلية وفي مراكز المدن، خصوصا خلال فترة بعد الظهر.

وقال البيان ان سرعة الرياح ستكون 20 – 35 كيلو مترا، مضيفا ان الرياح ستكون محملة بالغبار في بعض المناطق.

اما طقس يوم الثلاثاء فيستمر تساقط زخات من الأمطار في مراكز المدن في اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وتكون كميات الأمطار أكبر في المناطق الجبلية وستكون مصحوبة بالرعد.

سوار احمد