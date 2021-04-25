ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بغداد الى 82 ضحية

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الى 82 ضحية، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية العراقية.

وذكرت الوزارة ان ضحايا الحريق الذي اندلع في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب والناتج عن انفجار عبوة أكسجين، ارتفع الى 82 ضحية و110 جريحا.

ويعتقد ان سبب الحادث يعود الى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في وزارة الصحة والبيئة".

وعبر قادة كوردستان عن استعداد مستشفيات الاقليم لاستقبال المصابين جراء الحريق. وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة.

سوار احمد