اقليم كوردستان يسجل 843 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل 843 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 6139 فحصا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 843 اصابة جديدة، 283 منها في اربيل، 330 في السليمانية، 160 في دهوك، 11 في حلبجة، 59 في كرميان.

وتماثلت 794 حالة للشفاء، 108 منها في اربيل، 315 في السليمانية، 287 في دهوك، 8 في حلبجة، 67 في كرميان، 9 في رابرين.

وتماثلت 15 حالة للشفاء، 2 منها في اربيل 4 في السليمانية، 6 في دهوك، 3 في كرميان.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 146031، شفي منها 122829، فيما توفي حتى الآن 3959 شخصا.

سوار احمد