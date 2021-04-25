واشنطن تعرض المساعدة بعد الحريق المأساوي في مستشفى ابن الخطيب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأحد استعدادها لتقديم المساعدة إلى العراقيين بعد حادث الحريق المأساوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وشب حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمصابي كورونا يوم السبت بعد انفجار أسطوانة أوكسجين مما أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات وأجبر بعض الأشخاص على القفز عبر النوافذ في أسوأ حادث تعيشه البلاد منذ سنوات عديدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نفى فيه ضحايا ابن الخطيب "نحن على اتصال بالمسؤولين العراقيين وقد عرضنا المساعدة".

وأضاف "شراكتنا الإستراتيجية مع العراق هي أولاً وقبل كل شيء شراكة بين شعبينا"، وتابع "نحن على استعداد لدعم حكومة العراق وشعبه في هذه اللحظة المأساوية".

ولا يزال النظام الصحي في العراق يئن الإهمال بسبب الحروب والصراعات والعقوبات والحصار. وتكافح البلاد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، التي أودت بحياة 15257 شخصاً وأصابت أكثر من مليون شخص.