الأزهر يبدي استعداد قطاعاته الطبية لمساعدة العراقيين بعد حريق "ابن الخطيب"

أربيل (كوردستان 24)- عزّى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب الأحد، العراقيين بالحادث المأساوي في مستشفى مخصص لمصابي كورونا في بغداد.

وشب حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمصابي كورونا يوم السبت بعد انفجار أسطوانة أوكسجين مما أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات وأجبر بعض الأشخاص على القفز عبر النوافذ في أسوأ حادث تشهده البلاد منذ سنوات عديدة.

وقال أحمد الطيب على حسابه في تويتر "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى (ابن الخطيب) المخصص لمرضى كورونا".

وتابع "وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".

وأبدى أحمد الأزهر "استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

ولا يزال النظام الصحي في العراق يئن الإهمال، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع جائحة كورونا التي أودت بحياة 15257 شخصاً لغاية الآن.